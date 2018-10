المتوسط:

قام أعضاء مركز الحرس البلدي عين زارة، برفقة مدير الفرع بالتعاون مع مركز الحرس البلدي الأوسط ووحدة مراقبة الاغدية والأدوية بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس بقفل عدد 9 مخازن “تابعة لصندوق موازنة الأسعار بالشمع الأحمر.

وقال المركز في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن عملية الغلق تمت بسبب ضبط داخلهم كميات كبيرة جدا من حليب الأطفال منتهي الصلاحية مند عام : 2014: ولم يتم صرفهم .تم استدعاء القائم بإدارتهم وسيتم عرضه غدآ على النيابة العامة .

The post «بلدي عين زارة» يغلق 9 مخازن تابعة لصندوق موازنة الأسعار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية