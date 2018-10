«البلدي الجفرة» يفتتح المصرف الإسلامي الليبي بالمدينة

المتوسط:

عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة اجتماع إشهار لافتتاح المصرف الإسلامي الليبي فرع الجفرة و تدشين للعمل و الاستفادة و التداول بالبطاقة الإلكترونية كبديل لعملية البيع و الشراء بالطريقة النقدية عن طريق شركة (راستك) للحلول المالية و التقنية و خدمات الدفع الإلكتروني.

حضر الاجتماع الدكتور عبداللطيف جلالة عميد بلدية الجفرة المكلف ونيس الدبري مدير المصرف الإسلامي الليبي، هاشم على بوراس المدير العام لشركة (راستك) للحلول المالية و التقنية و خدمات الدفع الإلكتروني و مدير مديرية آمن الجفرة و عدد من المسؤولين بالبلدية و تم في هذا الاجتماع توضح عملية التداول و استخدام البطاقة الإلكترونية لتخفيف المعاناة عن المواطنين و التجار في ظل انعدام السيولة النقدية كما تم إشهار افتتاح فرع للمصرف الإسلامي الليبي الجفرة بمدينة هون وذلك بالتعاون مع الفرع البلدي هون و مكتب أملاك الجفرة.

كما تم تسليم الآلات الخاصة باالتداول للبطاقات الإلكترونية لعدد من أصحاب المحلات التجارية وتوزيع نقاط البيع للبطاقات بمختلف مناطق بلدية الجفرة.

