«صحة الوفاق»: 4 أقسام جديدة للتشخيص والكشف عن سرطان الثدي

المتوسط:

قالت المكلفة بالبرنامج الوطني لسرطان الثدي بإدارة الرعاية الصحية الأولية السيدة “منيرة الدغري” أن “مجانية” تقديم خدمات الكشف والتشخيص عن مرض سرطان الثدي “سيضمن تحقيق نسب شفاء عالية من المرض”.

وأضافت “الدغري” خلال افتتاح قسم للتشخيص والكشف عن سرطان الثدي بالعيادة المجمعة غوط الشعال؛ أن تجهيز 4 أقسام جديدة للتشخيص والكشف ومزودة بأجهزة “ألتراساوند” و “ماموجرام”؛…يعد “التجربة الأولى” في ليبيا في افتتاح أقسام لتشخيص سرطان الثدي في مستوى الرعاية الصحية الأول.

وكشفت المكلفة بالبرنامج الوطني لسرطان الثدي عن تجهيز قسمين آخرين للتشخيص بالعيادة المجمعة طريق المطار والعيادة المجمعة أبو سليم سيتم افتتاحهما خلال شهر أكتوبر؛ بعد أن تم افتتاح قسم للكشف والتشخيص في العام الماضي بالعيادة المجمعة البدري مزود بجهاز “ألتراساوند” و جهاز “ماموجرام”؛ وذلك ضمن الحملة التي تنفذها إدارة الرعاية الصحية الأولية سنوياً خلال شهر أكتوبر للتوعية بمرض سرطان الثدي.

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