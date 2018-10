المتوسط:

انطلقت بالعاصمة التونسية، أمس الإثنين، دورة تدريبية بعنوان “تقييم المخاطر” والمقدمة من طرف وزارة النقل البريطانية لصالح مصلحة المطارات ويشارك فيها موظفين من مطارات معيتيقة وزوارة وغات وغدامس والكفرة وتمنهنت ومصراتة وبعض الجهات الأخرى التي تخضع لأشراف وزارة المواصلات.

وتهدف الدورة التي ستستمر لمدة أسبوع متواصل للرفع من كفاءة العاملين في المطارات الليبية في مجال الأمن والسلامة من خلال تحديد وتقييم وتحليل المخاطر وسبل معالجتها وتفاديها والسيطرة عليها.

The post مصلحة المطارات تشارك في دورة «تقييم المخاطر» بتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية