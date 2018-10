المتوسط:

بناًء على تعليمات عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، سلمت بلدية بنغازي، أمس الثلاثاء عدد ( 15) خمسة عشرة سيارة نوع نيسان ( دبل قابينه مجهزة )

حيث جرت عملية تسليم السيارات بمقر ديوان البلدية و بحضور وكيل ديوان بلدية بنغازى عمر نشاد ومدير جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد صالح الكاديكى .

ويأتي هذا العمل في إطار الدعم والمساندة وسعيا من بلدية بنغازى لتفعيل أجهزة الدولة.

