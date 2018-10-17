مصدر لـ«بوابة الوسط»: السراج سيجري تعديلا وزاريا آخر

علمت «بوابة الوسط» من مصدر حكومي أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج سيجري تعديلا وزاريا آخر بتكليف وزير جديد للمواصلات بدل الوزير الحالي ميلاد معتوق.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» أن الشخصية المرشحة للوزارة هو مدير شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، سراج الفيتوري.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد 7 أكتوبر الجاري، عن تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني، شمل وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني ضغوطا من المجتمع الدولي لتحسين أدائها وإنتاجيتها. وقال مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، في حوار مع «بوابة الوسط» نشر الاثنين: «كان مأخذنا على الحكومة أن انتاجيتها أضعف لذلك نريد وزراء لديهم الكفاءة والنزاهة والإصرار على العمل لأن مختلف حاجات المواطن يجب أن تؤمن الآن».

وكلف السراج علي عبدالعزيز العيساوي مهام وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني خلفًا لناصر الدرسي. وفتحي علي باش آغا مهام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، خلفًا للعميد عبدالسلام عاشور.

كما كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوطني، فائز السراج، بشير أبوعجيلة محمد القنطري رئيسًا للهيئة العامة للشباب والرياضة، خلفًا لزياد قريرة. وكلف فرج عبدالرحمن عمر بومطاري، مهام وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، خلفًا لأسامة حماد.

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