بحث عميد بلدية جالو شعيب الأمين، وعميد وكيل كلية الهندسة والنفط جالو، مختنقات ومشاكل الكلية، والحيلولة دون تعليق الدراسة خلال الفصل الدراسي خريف 2018/2019، بسبب عدم إستيفاء مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين لفترات تجاوزت الأربعة سنوات متتالية.

