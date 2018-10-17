صور | الحرس البلدي طرابلس يكتشف كميّة ضخمة من حليب أطفال مستورد لم يُوزع حتى إنتهت صلاحيته !

ليبيا – أعلن جهاز الحرس البلدي بالعاصمة طرابلس الثلاثاء عن قفل عدد من المخازن الحكومية ضمن ما وصفه بـ ” كشف المستور عن صندوق موازنة الأسعار “.

وعبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أكد الجهاز قيام أعضاء مركز الحرس البلدي فرع عين زارة رفقة مدير الفرع بالتعاون مع مركز الحرس البلدي الأوسط بقفل 9 مخازن تعود لصندوق موازنة الأسعار .

وكشف بأن عملية القفل بالشمع الأحمر تمت بالتعاون مع وحدة مراقبة الاغدية والأدوية بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس بعد ضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية مع إستدعاء القائم على هذه المخازن على أن يتم عرضه على النيابة صباح اليوم الأربعاء .

ووصف الحرس البلدي المضبوطات بأنها كميات كبيرة جداً من حليب الأطفال منتهي الصلاحية مند عام 2014 دون أن يتم صرفه إلى مستحقيه الأمر الذي يطرح علامة إستفهام كبيرة جداً على هذا التصرف من طرف صندوق موازنة الأسعار خاصة مع أزمة الغلاء المصاحبة لبيع هذا المنتج الهام .

وتأتي هذه العملية فى ظل إستمرار حملة يقوم بها الحرس البلدي بمختلف مناطق العاصمة طرابلس شملت معامل مأكولات الأفراح والمطاعم ومخابز الخبز والخبيز وإغلاق ومخالفة عدد منها وقد لاقت إستحسان عموم المواطنين الذين طالبوا بتوسعة هذه الحملات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية