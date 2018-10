المتوسط:

زار عميد بلدية سرت واللجنة التحضيرية للإعداد لورشة العمل حول إعمار وتنمية المدينة جامعة سرت، حيث استقبلهم رئيس الجامعة ووكيل الجامعة وعدد من مدراء الادارات، لمتابعة الاستعدادت النهائية لانطلاق ورشة العمل يومي الأربعاء والخميس في مدرج مصباح العروي في الجامعة.

