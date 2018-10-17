البكباك بعد الحنكورة .. تواصل سلسلة التصفيات

توفي محمد البكباك أحد قياديي كتيبة ثوار طرابلس متأثرا بجراحه. . وحسب أنباء متداولة فإن البكباك أصيب في وقت متزامن مع مقتل خيري الحنكورة الذي قتل أمس بالقرب من فندق المهاري.

وانتشرت عناصر تتبع المجموعة التي يقودها البكباك في زاوية الدهماني منذ نهار الثلاثاء، لكن كتيبة ثوار طرابلس لم تعلن إصابته رسميا.

وأفاد شهود عيان بإصابة شخص رفقة الحنكورة كان متواجدا داخل السيارة التي تقله .. وبحسب الشهود فإن الحنكورة تعرض لإطلاق رصاص من قبل أفراد يستقلون سيارتين نفذوا عمليتهم وغادروا المنطقة.

وكشفت مديرية أمن طرابلس نهار الثلاثاء لـ 218 أنها تحقق في ملابسات مقتل الحنكورة، ولم تتهم أي جهة بتنفيذ العملية.

ويأتي مقتل البكباك والحنكورة ضمن سلسلة من قادة المجموعات المسلحة الذين لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الفائتة منذ اشتعال اشتباكات طرابلس نهاية أغسطس الماضي.

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