مستشفى الزاوية يُكَّرم المتقاعدين وأطقمه المُثابِرة

متابعة| 218

قامت إدارة مستشفى الزاوية بتكريم الأطباء المتقاعدين والإختصاصيين الذي بذلوا جهداً في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي المدينة لسنوات طويلة.

حضر الحفل مدير عام مستشفى الزاوية التعليمي ونائب نقابة الاطباء وعضو المجلس البلدي الزاوية المركز المتابع لقطاع الصحة وعدد من الأطباء والاطباء المساعدين بالمستشفى

يأتي هذا التكريم تقديراً من إدارة مستشفى الزاوية لمن عمل في المستشفى القائم منذ ثلاثة عقود خلت.

ألقيت خلال الحفل عدد من الكلمات في حق المتقاعدين والثناء عليهم في خدمة الطب والعمل الانساني كما قدم درع الوفاء لعدد من الأطباء الذين أمضوا سنوات من العمل الدؤوب داخل مستشفى الزاوية .

ومن المكرمين الدكتور رمضان الكوم المختص في طب الأطفال والذي تجاوزت مدة عمله الـ 35 سنة .

وكرمت الإدارة من الممرضات والممرضين والموظفين الفنيين، الممرضة عليا عبدالمنعم ابراهيم والممرض عبدالكريم الصويعي وممرضة من دولة الفلبين أمضت عمرها في مستشفى الزاوية التعليمي والمهندس أكرم البشكار من قسم الهندسة الطبية وعدد من المتقاعدين من قسم الهندسة الطبية بالمستشفى

رفعت هذه البادرة من معنويات العاملين في المستشفى وتركت الأثر الطيب في نفوس المكرمين الذين لم يتوانوا لسنوات من تقديم ما يستطيعون وسط كافة الظروف لهذا المستشفى

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