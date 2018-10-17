نائب رئيس المؤتمر المستقيل : سلمنا السلطة للنواب فأعادوها لمجلس الدولة وتحققت أهداف فجر ليبيا

ليبيا – عبّر النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام سابقاً عزالدين العوامي عن صدمته العميقة تجاه تنازل مجلس النواب لمجلس الدولة على جزء من إختصاصاته الأصيلة المتعلقة بحقه الحصري فى منح الثقة للمجلس الرئاسي الذي يجري الحوار حول تشكيله وإختيار كل من أعضائه الثلاثة مناصفة بين أعضاء النواب والدولة .

وفى حوار مع صحيفة المرصد بوقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء ، إعتبر العوامي إن مايتم مناقشته من مقترحات بين مجلسي الدولة النواب حول تشكيل مجلس رئاسي جديد ورئيس وزراء منفصل عنه يترأس حكومة يؤكد له ضياع اَي فرصة لإنقاذ ليبيا من العبث المستمر .

وقال النائب الأول المستقيل من عضوية المؤتمر العام أن من وصفهم بطلاب السلطة يمارسون هذه الأيام فيما بينهم وعلى الليبيين عبثاً غير مسبوق ، مؤكداً على عدم وجود أي خيار أو فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع سوى إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية إن أمكن .

وحول ما تتداوله بعض النخب السياسية وحتى أعضاء سابقين بالمؤتمر من إتهامات لمجلس النواب بالتفريط فى الأهداف التي إستقال نصفهم لأجلها بينما آثر الأخرين التشبث بالسلطة والتحول إلى مجلس دولة بعد عملية فجر ليبيا مايعني شرعنة لها قال العوامي :

” لقد تحققت اليوم أهداف عملية فجر ليبيا ومن وقف خلفها وخطط لها حرفياً ألا وهي عودة من خسر الإنتخابات إلى واجهة السلطة بل و من الباب الواسع ” .

وأضاف : ” فى بداية يونيو 2014 رفضنا عروضاً لتقاسم السلطة بعد ان أدركنا هدف من قدمها هو تعطيل إنتخابات مجلس النواب بعيداً عن أي إستحقاق إنتخابي وقد سلمنا السلطة لقناعتنا بجدوى ذلك ، وللأسف نجد اليوم ذات من رفضنا تلك العروض لأجلهم ولأجل العملية الديمقراطية يمنحون سلطة مجانية لمن كان سبباً فى كل هذه الإنقسامات وتدمير المسار الديمقراطي ” .

وبخصوص موافقة مجلس النواب على شروط مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديد بـمواقفة 33 عضو فى جلسة حضرها 41 عضواً فقط قال العوامي : ” أنا مستغرب تماماً بأن يتم إستحقاق مفترض أنه وطني ومهم ومؤثر على حاضر ومستقبل ليبيا بهذا العدد فى هكذا جلسة ” .

وفيما يتعلق بالطعن القضائي الذي قدمه خالد المشري ضد مجلس النواب سنة 2014 وحصوله على حكم تضاربت التوجهات حول تفسيره وإعتباره تتويجاً لعملية فجر ليبيا أجاب العوامي : ”

المسألة لا تقف عند هذا الأمر بل إن مجرد عودتهم للسلطة من أوسع أبوابها ومنحهم والتنازل لهم على الحق التصويت على منح الثقة للحكومة يعتبر نجاح وحصاد قيّم وثمين لعملية فجر ليبيا ” .

وعن أسباب هذا التنازل أخذاً فى الإعتبار بأن مجلس النواب نفسه كان قد صنف عملية فجر ليبيا ومن وقف خلفها على أنهم إرهابيون دعموا عملية إرهابية للإنقلاب على السلطة عقب خسارتهم إنتخابات مجلس النواب سنة 2014 ختم نائب رئيس الوطني قائلاً :

” الإجابة بكل وضوح هي حرص البعض علناً على الإستمرار في السلطة دون وجود من يعترض على ذلك وقد يكون سبب هذه التنازلات عدم إدراك خطورتها على مستقبل البلاد الأمني والسياسي ، ختاماً لا يمكنني وصف الحوارات والاتفاقات والاصلاحات التي يدور الجدل حولها الآن إلا بمصطلح مجرد فنتازيا ” .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية