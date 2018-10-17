رحلات الرئاسي بين روما وباريس نحو مؤتمر باليرمو

التقى المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طاهر السني صباح الثلاثاء بالعاصمة روما مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الايطالي بيترو بيناسي، ومدير الإدارة السياسية بالخارجية الإيطالية سابستيانو كاردي، يرافقه سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية لدى روما محمد المقهور .

وحسب ما أوردته صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة المجلس، تناول اللقاء آخر المستجدات والتحضيرات التي يجريها الجانب الايطالي لمؤتمر باليرمو، ونقاش جدول الأعمال المقترح، والأهداف المرجوة من الحدث المنتظر.

وأكد السني خلال اللقاء على أهمية التنسيق والتشاور الذي يجرى مع الأطراف الليبية المعنية ، للمساهمة في الخروج بنتائج عملية وملموسة لايجاد حلول للمختنقات السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية ، مع ضرورة توحيد المواقف والمبادرات الدولية حيال الأزمة الليبية.

كما أكد الجانب الايطالي على أن هدف المؤتمر هو الاستماع الى آراء الليبيين في كيفية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، ولدعم خارطة طريق المبعوث الأممي غسان سلامة، وخلق أرضية توافقية من أجل إنجاح المسار الديمقراطي واستقرار البلاد.

وقبل هذا اللقاء قام السني بزيارة قصر الإليزيه بباريس، حيث عقد اجتماعا مع المستشار الدبلوماسي للرئيس ماكرون، “اورلين لفليار” والمستشار المعني بالملف الليبي “بول سولير”، وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع السياسي والأمني الراهن، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين وتوحيد الجهود الدولية ودعم برامج البعثة الأممية لدى ليبيا.

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