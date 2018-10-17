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عناصر هيئة السلامة يواصلون جمع مخلفات المعارك

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

أزال أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية في العاصمة طرابلس- الثلاثاء- عدد 6 دانات هاون و رأس راجمة وصمام .

الذخائر المتفجرة  كانت مخزنة داخل أحد المنازل والمزارع بمناطق متفرقة شهدت مؤخراً اشتباكات مسلحة، خلف مطار طرابلس الدولي وعين زارة ووادي الربيع .

وتوجهت إدارة المفرقعات بالهيئة على صفحتها الرسمية بتوجيه الشكر والثناء للعناصر التي تقوم هذه الأيام بحملة لتنظيف مناطق الاشتباكات من مخلفات المعارك كما عرضت على الصفحة أرقام هواتفها للاتصال بالغرفة الرئيسيّة بهيئة السلامة الوطنية للاداء بأي بلاغ أو للجابة عن أي استفسار .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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