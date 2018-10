البحث في سُبل وصُول غذاء آمن للمواطنين

أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع المسؤولين في اللجنة العليا

التقى أمين عام مجلس الوزراء الدكتور” الطاهر عامر”، صباح اليوم، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء المكلف الدكتور” عبد الوهاب كمون”، وعضو اللجنة الدكتور” محمد الإمام”، والمشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 223 للعام الحالي، وبحضور مدير إدارة المتابعة في ديوان رئاسة الوزراء ” نورالدين أبوجريدة” ومستشار السيد الامين عبدالباسط المجدوب”.

وأكد الأمين العام، على أهمية الغذاء في المحافظة على سلامة المواطنين للحد من انتشار الأمراض باعتبار الأمن الغذاء لايقل عن الأمن الوطني وهو جزء مهم من منظومة الصحة الوقائية في ليبيا، موضحاً بأن عمل اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيكون صمام أمان لضمان وصول غذاء آمن للمواطن. فيما استعرض السيدان” كمون والامام”، آلية عمل اللجنة والجهود التي بذلت للتعريف بها وتبيينها من قبل وزارة الصحة والاستراتيجية التي تعمل عليها إلى حين اعتمادها من المجلس الرئاسي. كما أشارا، لعديد الاجتماعات التي عقداها في الداخل والخارج من أجل إبراز جهود اللجنة ومنها المشاركة في الاجتماعات الدورية مع الفريق العربي لسلامة الغذاء والإسهام في الإعداد لبرنامج الإعلان الإلكتروني المبكر للإبلاغ عن الشحنات التي تضبط مخالفة للمواصفات الصحية الذي وصل مراحله الأخيرة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة بحضور الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد الجهود ووضع خطة عمل محكمة يتم من خلالها ضمان وصول غذاء سليم للمواطن، حفاظا على صحته وللإسهام في الحد من الأمراض.

