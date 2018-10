بعد حادثة الاقتحام المسلحة لمحطة الضخ بموقع ترهونة يوم الأمس الاثنين الموافق 2018/10/15.

تم إعادة الضخ، ومن المتوقع وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى ابتداءً من مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2018/10/16م.



