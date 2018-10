رئيس الهيئة يلتقي رئيس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

على هامش مشاركته في اجتماع مؤتمر وزراء الثقافة العرب، المنعقد حاليا في القاهرة، قام حسن ونيس رئيس اللجنة التسييرية الهيئة العامة للثقافة مساء اليوم الاثنين 16 أكتوبر2018، بزيارة للدكتور محمد الجراري رئيس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية في مقر إقامته في العاصمة المصرية. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثقافي، بين الهيئة العامة للثقافة ورئيس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وتم التطرق إلى السبل الكفيلة للمحافظة على الموروث الحضاري وتوطيد أوجه التعاون بينهما فيما يخدم الصالح العام.

وأثنى أونيس رئيس الهيئة على جهود المركز في المحافظة على الموروث الحضاري والجهود المبذولة لأرشفة الوقائع التاريخية والعناية بتوثيقها، والمحافظة على الكتاب والمخطوطات والوثائق، ليكون التراث التاريخي والثقافي محفوظ ومتاح للجميع.

من جانبه، عبر الدكتور الجراري عن إعجابه الشديد بالمشاركة الليبية في اجتماعات الدورة الواحدة والعشرون لوزراء الثقافة العرب المنعقد في مصر، وعن استعداد المركز للتعاون الثقافي مع الهيئة العامة للثقافة.

حضر اللقاء الصحفي محمود السوكني المستشار الإعلامي بالمندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية وأعضاء الوفد المصاحب لرئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة المشارك في اجتماع وزراء الثقافة العرب المنعقد في مصر.

