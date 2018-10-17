مجلس النواب يقر تعديلات مجلس الدولة بشأن إعادة تشكيل الرئاسي

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها امس التعديلات التي وضعها مجلس الدولة على المقترح المقدم من قبل مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، مع إضافة بعض الملاحظات.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن أولى الملاحظات التي طالب بها المجلس هي إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي عند تعديله على اعتبار أن هناك مسارا عسكريا للحوار يجري لتوحيد المؤسسة العسكرية.

إضافة إلى وضع جدول زمني من لجنتي الحوار لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخه.

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