العوامي : مجلس النواب يحقق أهداف فجر ليبيا بتنازله لمجلس الدولة عن جزء من اختصاصاته

اعتبر النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام سابقا عزالدين العوامي أن مايتم مناقشته من مقترحات بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل مجلس رئاسي جديد ورئيس وزراء منفصل عنه يؤكد ضياع أي فرصة لإنقاذ ليبيا من العبث المستمر باستثناء إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية إن أمكن.

وعبر العوامي في تصريح له اليوم لصحيفة المرصد عن صدمته العميقة تجاه تنازل مجلس النواب لمجلس الدولة على جزء من اختصاصاته الأصيلة المتعلقة بحقه الحصري فى منح الثقة للسلطة التنفيذية قائلا إنه وبذلك قد تحققت أهداف عملية فجر ليبيا ومن وقف خلفها وخطط لها حرفيا ألا وهي عودة من خسر الانتخابات إلى واجهة السلطة من بوابة مجلس النواب.

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