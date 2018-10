«المشري» يبحث مع «سلامة»ونائبته آخر التطورات السياسية في البلاد

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”،أمس الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” لمناقشة آخر التطورات السياسية.

وبحسب المكتب الإعلامى، فإن اللقاء تطرق إلى بحث المقترح المقدم من لجنة الحوار بمجلس النواب الخاص بتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، بالاضافة إلى الانعكاسات الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية على الحياة العامة وسبل تطويرها.

