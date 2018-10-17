متابعة أعمال صيانة شبكات المياه من قبل بلدي بنغازي

بنغازي 17 أكتوبر 2018 (وال) – تتابع بلدية بنغازي الأعمال التي تنفذها وتشرف عليها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من صيانة شبكات المياه والصرف الصحي.

وبحسب قسم الإعلام ببلدية بنغازي، فقد تم الانتهاء من أعمال تنظيف مخرج مياه الأمطار الواقعة ببحيرة بنغازى ،وكذلك صيانة خط المياه بشارع جعفر العسكري بوسط البلاد.

وأشار القسم الإعلام إلى أن قسم الكلور ومراقبة الجودة بالشركة ،قام بفرز عدد من أسطوانات الكلور القديمة لإعادة تركيب ما يمكن تركيبه وإعدام الإسطوانات التالفة. (وال – بنغازي) هــ ع

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