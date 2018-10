المتوسط:

أكد الألماني روهر جرنيوت، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أن فريقه نجح، مساء الثلاثاء، في تحقيق فوز صعب بنتيجة 3 / 2 أمام منتخب قوي ويقدم كرة جيدة هو منتخب ليبيا، وحصد 6 نقاط من مباراتين وهو ما رفع رصيد النسور إلى 9 نقاط في قمة المجموعة الخامسة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده جرنيوت وقائد النسور أحمد موسى بعد انتهاء مباراة العودة بين منتخبنا الوطني ونيجيريا بفوز النسور 3/ 2، في اللقاء الذي جمعهما في تونس بالجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كان 2019.

وقال جرنيوت إن المباراة كانت صعبة وقدمنا كرة متقدمة ولعبنا بشكل جيد، مضيفا أن النسور سيطروا على أغلب أوقات المباراة ولكن مع تقدم الوقت كانت الأمور تزداد صعوبة.

وبسؤاله عن منتخب ليبيا، أوضح جرنيوت أن منتخب ليبيا يمتلك العديد من نقاط القوة وأنه خاض قبل مواجهة النسور 5 مباريات لم يهزم فيهم، مؤكدا أن الأمور لم تنته بالنسبة لفرسان المتوسط وهم يستطيعون العودة والقتال من أجل بلدهم.

وأضاف أن المنتخب الليبي يقاتل بشكل قوي للغاية، واعتاد على اللعب خارج الديار في دول أخرى مثل تونس، لذلك أعتقد “أنهم يستحقون التواجد في الكاميرون أيضا”.

واختتم جرنيوت بالتأكيد على سعادته بالفوز على منتخب ليبيا مرتين والوصول إلى النقطة التاسعة والبقاء في وضع جيد على صدارة المجموعة الخامسة، مشيرا إلى أن الأمور لم تنته بعد بالنسب للنسور.

The post مدير منتخب نيجيريا: فريق ليبيا قوي.. وحققنا الفوز بصعوبة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية