علن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن بلاده على استعداد لرعاية المصالحة والاستقرار في ليبيا، في إشارة إلى مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا.

ونقلت وكالة اكي الإيطالية عن كونتي قوله في جلسة امس بمجلس الشيوخ الإيطالي، أنه ليس لديهم حل لجميع المشاكل، ولكن بالتأكيد، إيطاليا، بطبيعتها، على استعداد لتحفيز عملية تحقيق الاستقرار من أجل مصلحة الشعب الليبي أيضا على حد قوله.

The post إيطاليا: ليس لدينا حل لجميع مشاكل ليبيا.. ومستعدون لرعاية المصالحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية