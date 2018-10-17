مستشار السراج يدعو إيطاليا وفرنسا إلى توحيد المواقف والمبادرات الدولية بشأن ليبيا

ليبيا – في إطار متابعة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لتحضيرات مؤتمر باليرمو المزمع عقده في إيطاليا الشهر المقبل التقى المستشار السياسي للرئيس طاهر السني أمس الثلاثاء بالعاصمة روما مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي بيترو بيناسي ومدير الإدارة السياسية بالخارجية الإيطالية يرافقه سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية لدى روما.

اللقاء تناول وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي آخر المستجدات والتحضيرات التي يجريها الجانب الايطالي لمؤتمر باليرمو ونقاش جدول الأعمال المقترح، والأهداف المرجوة من هذا الحدث.

وأكد السني على أهمية التنسيق والتشاور الذي يجرى مع الأطراف الليبية المعنية وذلك للمساهمة في الخروج بنتائج عملية وملموسة لايجاد حلول للمختنقات السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية مع ضرورة توحيد المواقف والمبادرات الدولية حيال الأزمة الليبية.

من ناحيته أكد الجانب الايطالي على أن هدف هذا المؤتمر هو للاستماع الى آراء الليبيين في كيفية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد وكذلك لدعم خارطة طريق المبعوث الأممي غسان سلامة وخلق أرضية توافقية من أجل إنجاح المسار الديمقراطي واستقرار البلاد.

وقبل هذا اللقاء قام السني بزيارة قصر الإليزيه بباريس حيث عقد اجتماعاً مع المستشار الدبلوماسي للرئيس ماكرون “اورلين لفليار” والمستشار المعني بالملف الليبي “بول سولير” لبحث آخر تطورات الوضع السياسي والأمني الراهن وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين وتوحيد الجهود الدولية ودعم برامج البعثة الأممية لدى ليبيا.

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