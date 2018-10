أفادت مصادر، عن وصول جثمان القنصل الليبي لدى اليونان،عارف الحرش العقوري، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي.

وأشارت المصادر، أن القنصل الليبي توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية، تعرض لها الجمعة الماضية، مضيفين بأنه سيتم دفن الجثمان في مدينة سلوق .

The post وصول جثمان القنصل الليبي لدى اليونان إلى بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية