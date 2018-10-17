“العوامي” يكشف لماذا تنازل مجلس النواب عن جزء من اختصاصاته لمجلس الدولة؟

أعلن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عزالدين العوامي، اليوم الأربعاء، عن رفضه التام لترحيب مجلس النواب بالتعديلات التي طرحها مجلس الدولة الاستشاري على مقترح اختيار المجلس الرئاسي الجديد.

وقال العوامي، في تصريحات صحافية، أن موقف مجلس النواب أعطى الإشارة الخضراء لمجلس الدولة الاستشاري بتصدر المشهد السياسي، بتنازله عن جزء من اختصاصاته الأصيلة المتعلقة بحقه الحصري في منح الثقة للسلطة التنفيذية التي يجري الحوار حول إعادة تشكيلها واختيار رئاسي جديد يُنتخب كل واحد من أعضائه الثلاثة مناصفة بين أعضاء النواب والدولة .

وقال العوامي،إن من وصفهم بطلاب السلطة “مجلس النواب” يمارسون هذه الأيام فيما بينهم وعلى الليبيين عبثاً غير مسبوق ، مؤكداً على عدم وجود أي خيار أو فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع سوى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية إن أمكن .

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