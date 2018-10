«حراك الجبل الأخضر» يحذر من نشر الفتن داخل المؤسسة العسكرية

استنكر حراك شباب الجبل الاخضر وشباب قبائل الأشراف والمرابطين وشباب قبيلة الدرسة، اليوم الأربعاء،رفع صور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بوصفه القائد الأعلى للجيش، في تظاهرات بنغازي التي تطالب برحيل الأجسام السياسية الثلاثة من ليبيا.

وأكد الحراك وشباب القبائل، في بيان لهم، عدم اعتراضهم على حرية التعبير إلا أن رفع صور عقيلة صالح بجانب صورًا لأشخاص قالوا إنهم منتحلين لصفات ومغتصبين للشرعية،يعكس الإجحاف تجاه الأدوار التي قام بها الجيش.

وأكد الحراك وشباب القبائل، من مغبة هذه التظاهرات التي قد ينتج عنها نشر الانشقاقات والفتن داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدين على مطالب المتظاهرين المشروعة في الحفاظ على المسار التأسيسي الديمقراطي وخاصة الاستحقاقات الوطنية و التي من بينها الانتخابات والاستفتاء التوافقي في كل إقليم على حده.

