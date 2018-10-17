بلدي أم الأرانب: سرايا الجنوب تلاحق المعارضة التشادية قرب الحدود

قال عضو مجلس أم الأرانب البلدي أحمد عثمان، الأربعاء، إن سرايا المنطقة الجنوبية التى التحقت بكتيبة خالد بن الوليد في البلدية، تلاحق فلول قوات المعارضة التشادية على مشارف الحدود مع تشاد.

وأوضح عثمان، في تصريح خاص للرائد، أن المعارضة التشادية منتشرة في الغابات والوديان المتاخمة للمدن الجنوبية، مؤكدا أن كتيبة خالد بن الوليد تفتقر إلى العدة والعتاد لمواجهة هذه القوات وتعاني نقصا في الوقود.

يذكر أن قوات المعارضة التشادية اختطفت 9 مواطنين من مدينتي تمسة وأم الأرانب، بعد اشتباكات دارت بينها وبين كتيبة خالد بن الوليد الاثنين المنصرم.

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