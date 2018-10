كشف مصدر مطلع عن اجراء مرتقب لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج،مستهدفا به تعديلًا وزاريا آخر جديدًا.

وأفاد المصدر، في تصريحات صحافية،أمس الثلاثاء، بأن السراج سيكلف وزير جديد للمواصلات هو مدير شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، سراج الفيتوري، بدلًا من الوزير الحالي ميلاد معتوق.

