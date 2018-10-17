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إستمرار الرقابة على الأداء المالي والإداري للمؤسسات الحكومية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمشروعات بهيئة الرقابة الإدارية ناصر أبو غالية متابعة كافة أعمال المؤسسات والأجسام الحكومية.

أبو غالية أشار إلى أن المتابعة تتم وفقا للتصنيف الإداري والمالي لها في داخل الهيئة لتسهيل آلية متابعتها وفرض الجانب الرقابي عليه.

وتطرق أبو غالية إلى الشركات التجارية التي تضم 8 شركات عامة منها شركة الاتصالات القابضة وشركة الإنماء للصناعات الخدمية وهاتف ليبيا.

هذا ونشرت الهيئة على حسابها أسماء شركات قطاع النفط والطاقة الخاضعة للرقابة وعددها 17 شركة أبرزها الشركة العامة للكهرباء وشركة الإنماء الاقتصادي للنفط والغاز وشركة النظم الكهربائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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