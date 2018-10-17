مسؤول مصري: محاولات القاهرة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية لم تتوقف

ليبيا – نشطت الدبلوماسية المصرية مجدداً أمس الثلاثاء في محاولة للجمع بين الفرقاء الليبيين بينما أعلنت باريس وروما عن تفاهم مشترك حول ليبيا قبيل مؤتمر تعتزم إيطاليا استضافته الشهر المقبل.

مصادر مطلعة كشفت لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن دعوة مصرية وجهت إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لزيارة القاهرة من دون الإعلان عما إذا كان ذلك يتضمن اجتماعاً جديداً يتم الترتيب له بين حفتر والسراج أم لا.

وقال مسؤول مصري إن محاولات القاهرة لتوفيق وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية لا تزال مستمرة ولم تتوقف، متحفظاً عن كشف المزيد من التفاصيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية