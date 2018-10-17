لجنة الترتيبات الأمنية تؤكد استمرارها في القيام بمهامها لتأمين طرابلس الكبرى

أكدت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى، أنها مستمرة في القيام بالمهام المناطة بها وبشكل متواصل بعد الموافقة المبدئية من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على الترتيبات الأمنية المقترحة من قبل اللجنة.

وأشارت اللجنة، إلى إجراء بعض التعديلات على الخطة المقترحة لتأمين طرابلس الكبرى بما يتناسب والامكانيات المتاحة حاليا لتنفيذها وإحالتها للاعتماد، وذلك بعد عقد عدد من الاجتماعات مع آمري الوحدات ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء مديريات الأمن المعنية بتنفيذ خطة تأمين طرابلس الكبرى.

وقالت لجنة الترتيبات الأمنية في بيان لها أمس الثلاثاء، إنها تتابع وبشكل مباشر خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس مع الجهات المعنية.

وقد التقت اللجنة أمس بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية والتشكيلات المسلحة بمدينة ترهونة، حيث أبدى ممثلي المدينة التزامهم بما نتج عن الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع بمدينة الزاوية وموافقتهم على الترتيبات الأمنية التي أعدتها اللجنة المشكلة بالخصوص، بحسب ما ذكر بيان اللجنة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد أبدى موافقته على أعمال لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى لتنفيذ الخطة الأمنية لطرابلس الكبرى، وأعطى توجيهاته في هذا الشأن، وذلك عقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة في السابع من الشهر الجاري.

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