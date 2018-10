عقد عدد من الخبراء القانونيين الليبيين، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، في تونس كجزء من برنامج “نحو مصالحة وطنية في ليبيا” الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وبحسب البعثة الأممية في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فإن اتلاجتماع يأتي بهدف بحث إطار العدالة الانتقالية في ليبيا وسبل تعزيز بناء السلام.

