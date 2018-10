المتوسط

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، مع وكيل وزارة الحكم المحلي عبدالباري شوبار ومستشار الشؤون الفنية والأعمار بالمجلس الرئاسي فرج العماري والمدير التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس.

وتمت خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء حكومة الوفاق، مناقشة أوضاع الشركة ومشكلة تدني مستوى تقديم خدمات النظافة العامة على مستوى البلاد بشكل عام وعلى مستوى مدينة طرابلس بشكل خاص.

وأشاد كاجمان، بالجهود التي يبذلها القائمون على شركة الخدمات العامة طرابلس من أجل حماية البيئة والقيام بخدمات النظافة اللائقة بالمدينة وأهلها رغم الظروف الأمنية والمالية والفنية التي تمر بها الشركة والتي زادت من كاهل عامليها ومجلس إدارتها ومدرائها.

وأوضح أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يعمل جاهدا على حل المشاكل التي تواجه الشركة في القيام بالمهام المنوطة بها حتى يتحسن أداء الشركة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمدينة، قائلا: “هذا الاجتماع ما هو إلا بداية من أجل وضع خارطة طريق للوصول إلى أفضل الهيكليات والآليات التي من شأنها تحسين الأداء والرفع من مستوى الخدمات العامة في المدينة، ولابد من تظافر الجهود من أجل تحقيق ذلك”.

بدوره، استعرض العماري، المقترح الذي تم مناقشته مع مجلس إدارة الشركة لإعادة هيكلة الشركة واعتماد أسلوب شراء خدمات النظافة العامة من خلال عقود تبرم بين الشركة والبلديات أو مع الحكم المحلي حيث تمت مناقشته من الحضور وإبداء الملاحظات بالخصوص.

The post «كاجمان»: نعمل على حل مشاكل شركة الخدمات العامة بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية