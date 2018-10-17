بالصور ..بلدية بنغازي تتابع أعمال صيانة شبكات المياه بالمدينة 

تتابع بلدية بنغازي الأعمال التى تنفذها وتشرف عليها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من صيانة لشبكات عدة بالمدينة .

وأعلنت البلدية إتمام أعمال تنظيف مخرج مياه الأمطار الواقعة ببحيرة بنغازى , وكذلك صيانة خط المياه بشارع جعفر العسكري بوسط البلاد.

كما قام قسم الكلورة ومراقبة جودة بالشركة بفرز عدد من اسطوانات الكلور القديمة لإعادة تركيب ما يمكن تركيبه وإعدام الاسطوانات التالفة .

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