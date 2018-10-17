الصور: الإنتربول أسقط المذكرة الدولية الصادرة بحق صالح إبراهيم وهو الآن في ليبيا

ليبيا – أكد مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور اليوم الأربعاء أن المذكرات الدولية الصادرة بحقّ مطلوبين تسقط في حال امتثال من صدرت بحقّهم للتحقيقات في القضايا المطلوبين لأجلها وخضوعهم للإجراء القانوني المتبع حيال ذلك.

الصور أوضح في تصريح خاص لقناة ليبيا 218 أن صالح إبراهيم إمتثل للتحقيقات في القضايا المطلوب فيها وعاد خلال الفترة الماضية إلى ليبيا ، مشيراً إلى أن إبراهيم يواجه تهما تتعلق بالمال العام وبعضٌ منها مرتبط بالمنصب الأخير الذي شغله إبان عهد النظام السابق كرئيس لأكاديمية الدراسات العليا في جنزور والذي غادر البلاد في إبريل من عام 2011.

وأضاف مدير مكتب التحقيقات أن قضية إبراهيم ما زالت منظورة أمام المحاكم غير أنه لا يواجه أي تهم أخرى بخلافها.

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