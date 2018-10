الوطنية للنفط تُفعل المنظومات الحديثة في مجال الحاسب الآلي بقطاع الغاز

عقدت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بمقر ركة الخليج العربي بالقاعة الرئيسية بمدينة بنغازي، اجتماعا موسعا الاثنين الماضي، بحضور جاد الله العوكلي عضو مجلس الإدارة لشؤون الصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والإتصالات بالوطنية للنفط مع أعضاء مجالس الإدارة والمختصين بالشركات والمعاهد والجهات التابعة للمؤسسة ، ورئيس وأعضاء لجنة التفاوض مع شركات التقنية العالمية ومدراء الإدارات المختصة والمختصين بالشركات النفطية.

و قدمت لجنة التفاوض، برنامجاً مفصلاً عن جدول اعمالها و رؤيتها المستقبلية في ادخال اخر ما توصلت اليه التقنية في مجال البرمجيات الرقمية الحديثة الى منظومة العمل بشركات القطاع، وكذلك مناقشة وتغطية كافة الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال كشركة “ميكروسوفت” ، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها من خلال تطبيقاتها المتطورة، كما تم تسليط الضوء على البرمجيات والتراخيص والدعم الفني والتقني الذي تقدمه هذه الشركات، والتي تدخل في مختلف الجوانب والمراحل المتعلقة بالصناعة النفطية، كما تم التطرق الى التطبيقات التقنية الحديثة ذات الطبيعة التخصصية في مجال النفط والتي تخدم القطاع.

وحث العوكلي، اعضاء اللجنة على مواكبة التطور بالمنظومات الحديثة باستمرار، من خلال الاتفاقيات المبرمة في مجال الحاسب الآلي والإتصالات مع الشركات العالمية، مؤكداً على أهمية هذه البرامج والتقنيات في الرفع من أداء العاملين بالمؤسسة وشركاتها وما يعود بالفائدة من استخدامها وتسخيرها لخدمة قطاع النفط والغاز.



وأكد العوكلي ،خلال كلمة الافتتاح على أهمية هذه البرامج والتقنيات في الرفع من مستوى الأداء في الشركات النفطية ما يعود بالفائدة على قطاع النفط ، مشيدا بجهود لجنة التفاوض من اجل الإعداد لهذا الملتقى و العمل على تنظيم واستجلاب وتفعيل المنظومات الحديثة والاتفاقيات المبرمة في مجال الحاسب الآلي بقطاع النفط والغاز.

من جانبه أشار أشرف العبار، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي المكلف إلى ضرورة العمل على استحداث المنظومات والفائدة التي ستعود على الشركات الوطنية من استخدام هذه التقنيات الحديثة ، واصفا إنشاء لجنة تفاوض لاستحداث البرامج التقنية للتحول الرقمي بأنه خطوة للأمام من اجل تطوير وتنظيم العمل بالقطاع .

The post الوطنية للنفط تُفعل المنظومات الحديثة في مجال الحاسب الآلي بقطاع الغاز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية