صحة الوفاق: سيتم البدء بتوزيع أدوية الأورام على المواطنين المسجلين خلال اليومين القادمين

ليبيا – أعلنت مدير إدارة الصيدلة بوزارة صحة الوفاق ناهد مكي أمس الثلاثاء أنه سيتم خلال اليومين القادمين البدء في توزيع أدوية الأورام على المواطنين المسجلين بمراكز وأقسام علاج الأورام بالمراكز والمستشفيات العامة والتخصصية بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

مكي أكدت عبر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن كل بنود الإمداد الطبي ستصل تباعاً خلال المدة القادمة،داعيةً المواطنين الذين لم يقوموا بتسليم أرقامهم الوطنية ضرورة التوجه للمراكز والمستشفيات المسجلين بها وإعطائهم الرقم الوطني.

وشددت مدير إدارة الصيدلية على أن عملية الصرف لن تتم إلا عن طريق بطاقة المريض ورقمه الوطني لضمان وصول الأدوية لكل من يحتاجها.

وأوضحت أن الإدارة عقدت خلال المدة السابقة العديد من الاجتماعات مع مسؤولين من ديوان المحاسبة والشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية لاستكمال الترتيبات الخاصة بربط إدارة الصيدلة من خلال منظومة إلكترونية مشتركة مع كل إدارات ومكاتب الصيدلة بمختلف مستشفيات ومراكز ليبيا،مؤكدة استكمال تنفيذ الجزء الخاص بصرف أدوية الأورام في المنظومة.

يُشار إلى أن المكي قد بعثت في الـ10 من يوليو الماضي مناشدات للمواطنين المسجلين بمراكز وأقسام علاج الأورام بالمراكز والمستشفيات العامة والتخصصية أو من ينوب عنهم ضرورة إحضار صورة من أرقامهم الوطنية وتسليمها إلى المراكز والأقسام المسجلين بها بشكل عاجل.

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