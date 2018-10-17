صندوق موازنة الاسعار: شكلنا فريق لرصد أسعار السلع الموردة بالإعتمادات المستندية في الأسواق

ليبيا – كشف رئيس إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني أمس الثلاثاء عن آلية مراقبة أسعار السلع في الأسواق والمورّدة عن طريق الاعتمادات المستندية التي وافقت عليها المصارف التجارية مؤخرا.

الشيباني أكد في تصريح خاص لقناة ليبيا 218 بأن الصندوق شكّّل فريق عمل لرصد الأسعار ومدى ملاءمتها للمواطنين على أن يقدّم فريق العمل تقريره بعد شهر إلى وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق،

وأوضح الشيباني أنه من المتوقع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق موازنة على سعر السلع في حال خلص التقرير إلى أن الأسعار مرتفعة.

رئيس إدارة الصندوق بين أن من ضمن هذه الإجراءات إمكانية تقدّم الصندوق بطلب الحصول على اعتمادات لتوريد السلع للتأثير في السوق المحلية لإخضاع الأسعار للانخفاض.

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