بتكليف من السراج: الشاوش مديراً لجهاز الطيران الخاص

أصدر رئيس المجلس الرئاسي ” فائز السراج”، القرار رقم”1390″، للعام 2018 بتكليف ” عبدالرحمن احميدة الشاوش”، بمهام مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص .
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
«السراج» يكلف «الشاوش» مديرا لجهاز الطيران الخاص
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
البدري والكيب مرشحان جديدان للرئاسي
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
حراك “مانديلا ليبيا” يكشف تفاصيل استهداف موكب سيف الإسلام القذافي عام 2011
تم النشر منذُ 46 دقيقة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
«المنافذ الحدودية»: نفتقر إلى العناصر الأمنية المدربة
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك