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بتكليف من السراج: الشاوش مديراً لجهاز الطيران الخاص

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي ” فائز السراج”، القرار رقم”1390″، للعام 2018 بتكليف ” عبدالرحمن احميدة الشاوش”، بمهام مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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