«حمزة» يتباحث مع أعيان «التبو» الوضع الأمني بالمنطقة

التقى عضو المجلس الرئاسي ” أحمد حمزة” يوم أمس الثلاثاء، وفداً من أعيان قبائل “التبو” لاطلاع المجلس الرئاسي على خطورة الوضع الأمني المضطرب بالجنوب الليبي خلال الفترة الماضية.

وتشهد مناطق الجنوب الليبي اشتباكات مسلحة بين أبناء المنطقة ومجموعة من عصابات إجرامية أجنبية مسلحة تمارس أعمال الحرابة والسطو والخطف والتعدي على الممتلكات الخاصة وتعريض حياة السكان للخطر.

وأكد الوفد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على أن المعارك الدائرة جنوب منطقة أم الأرانب وشرق منطقة القطرون و«تجهري» ضد هذه المجموعات الأجنبية المسلحة تشكل انتهاكا صارخاً للسيادة الوطنية وتعرض الأمن الوطني والسلم الأهلي للخطر.

وهو الأمر الذي يتطلب وقفة جادة وعاجلة من جميع الليبيين على المستوى الرسمي والشعبي وتقديم الدعم اللازم للقوى الوطنية من أبناء الجنوب كافة التي تتصدى لهذه العصابات الإجرامية.

