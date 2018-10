«المنافذ الحدودية»: نفتقر إلى العناصر الأمنية المدربة

المتوسط:

أكد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعة لحكومة الوفاق العميد منجي رجيبي أن السبب وراء فتح 3 منافذ برية من أصل 8 هو المشكلات الأمنية في راس جدير ومساعد بالمنطقة الشرقية ووازن.

وأشار في تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء أن البلاد تعاني العديد من المشاكل الأمنية في المنافذ “المغلقة“ لإحكام السيطرة عليها وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية المتعارف عليها دولياً وتسهيل حركة المسافرين وتأمينهم، لافتاً إلى أنه من ضمن العقبات التي تواجه المنافذ هي عدم كفاءة العاملين بها.

ويرى أن المنافذ تحتاج لأشخاص ذوي خبرة وكفاءة عالية ومؤهلين لكيفية أداء الأعمال والمهام المطلوبة منهم، مشيراً إلى سعيهم قدر الإمكان للنهوض بهم والرقي بهذه الخدمات للوصول للمعاير الدولية في ذلك.

