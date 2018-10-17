البدري والكيب مرشحان جديدان للرئاسي

علمت 218 من مصادر خاصة أن ثمة اسمين يتم تداولهما بشكل واسع كمرشحيْن لمنصب رئاسة المجلس الرئاسي الجديد هما عبد اللطيف الكيب وعبد الله البدري.

وتولى الكيب عضوية مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة والاستثمار بطرابلس منذ عام 2012.

ويعد المرشح الجديد مصرفيا مخضرماً، تقلد عدة مناصب مالية في الدولة الليبية، وكان يشغل منصب أمين اللجنة الشعبية لشركة الاستثمار الوطني عام 2007.

وعرف الدكتور عبدالله سالم البدري إبان توليه منصب أمين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط ووزير للطاقة.

ويعتبر أبرز منصب شغله البدري أمين عام منظمة أوبك، كما عمل في عدة شركات ومؤسسات نفطية في ليبيا.

ويأتي تداول الاسمين تزامنا مع التوافق المبدئي بين مجلس النواب والأعلى للدولة على آلية استبدال المجلس الرئاسي وصولاً لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

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