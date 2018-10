المتوسط:

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج”، القرار رقم”1390″، للعام 2018 بتكليف ” عبدالرحمن احميدة الشاوش”، بمهام مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

