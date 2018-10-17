طلبة سودانيون يشكون ارتفاع رسوم الدراسة في ليبيا

طالب مجلس تنسيق الجاليات السودانية في ليبيا، من الحكومة السودانية التدخل؛ لحل قضية ارتفاع تكاليف رسوم الدراسة الجامعية بالنسبة للطلاب السودانيين في ليبيا، ورسوم تجديد الأوراق الثبوتية للسودانيين.

وطلب المجلس، الثلاثاء وفق صحيفة الشروق السودانية، من الحكومة السودانية استصدار قرار بإعفاء الطلاب الليبيين الدارسين بالجامعات السودانية؛ ليتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

يشار إلى أن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل أصدر قراراً في يوليو المنصرم بفرض رسوم دراسية على الطلبة الوافدين من غير المقيدين على منح دراسية.

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