العثور على 6 جثث من أفراد كتيبة خالد بن الوليد بـ «أم الأرانب»

أعلن عميد بلدية الشرقية “أم الأرانب”، العثور على جثث ستة من أفراد كتيبة خالد بن الوليد كانوا مختطفين ممن وصفهم بالمجموعات التشادية. على يد أفراد سرايا الجنوب المقاتلة.

وأوضح العميد، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، أن العثور على الجثث رفع عدد القتلى إلى عشرة بعد مقتل أربعة من سرية خالد بن الوليد الأحد الماضي، مضيفا أنهم عثروا على أربعة مواطنين كانوا مختطفين من منطقة تمسة وأنهم يجرون البحث عن مختطف خامس.

وناشد عميد بلدية “أم الأرانب” كافة الجهات بالتدخل وحماية البلاد ممن وصفهم بالعصابات، مؤكدا أن نقص الوقود ساهم بشكل كبير في عرقلة حركة سرايا الجنوب.

