وضع خطّة جديدة لتطوير عمل كافة السّجلات بالأحوال المدنية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي المقدم أسامة الدرسي بمقر الإدارة مع مديري مكاتب الإصدار، المشاكل التي تواجه عمل المكاتب .

وأكّد الدرسي خلال الاجتماع أمس الثلاثاء أن كافة السجلات المدنية تشهد أعمال الصيانة، وهذه لم تحدث في تاريخ المصلحة منذ عقود .

وطالب من كافة المكاتب ،توحيد الجهود من أجل خدمة المواطن والوطن، وإبراز الصورة الصحيحة لعمل السجلات .

وقال مدير الفرع إن مشاكل الإنترنت وغيرها ،ستحلُّ خلال شهر، وقد وضعت الإدارة خطة لتطوير عمل كافة السجلات، وهذه نقله لن تحدث إلّا في فرع بنغازي بعد التواصل مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني من أجل خدمة المواطن

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