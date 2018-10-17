السراج يعلن إنشاء هيئة لإعمار وتنمية مدينة سرت

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأربعاء إنشاء هيئة لإعمار وتنمية مدينة سرت لتكون المدينة نموذجا يحتذى به من حيث التخطيط والتحديث.

وأوضح، السراج في كلمة ألقاها في المشاركين بورشة الإعمار أنه خُصصت حزمة مساعدات لمدينة سرت؛ لإزالة الالغام وتأمين عودة النازحين، وتأهيل عدد من المشافي والمدارس وغيرها من الخدمات، والعمل على وضع منظومة بيانات لتحديد مسارات عملية الإعمار.

يذكر أن السراج زار، اليوم الأربعاء مدينة سرت رافقه خلالها وزير الداخلية، فتحي باشاغا، وو كيل وزارة الصحة، محمد الهيثم، وعدد من مسؤولي حكومة الوفاق، أعلن فيها البدء قريبا في إجراءات مالية عاجلة؛ لإعادة إعمار مدينة سرت.

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