عيسى عبد المجيد يكشف هوية العصابات في الجنوب

قال رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد إن العصابات المسؤولة عن الخطف والحرابة في الجنوب هم حركات العدل والمساواة السودانية إضافة إلى مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية، مضيفاً أنهم ينتشرون على مسافات واسعة على شريط الحدود الجنوبية.

وكشف عبد المجيد عن سقوط عدد من جنود المنطقة الجنوبية ضمن سرية خالد بن الوليد والكتائب المتحالفة معها، والتي تواجه هذه العصابات.

وأشار رئيس الكونغرس إن التبو تحالفوا مع القبائل الأخرى في المنطقة لمواجهة انتشار الجريمة في المنطقة، وأن ضحايا القتال ليسوا من قبيلة واحدة.

وأضاف أن هذه المجموعات تتلقى دعما من أشخاص يعملون في الدولة الليبية، لأن العتاد والعربات والأسلحة لديهم لا يمكن أن تكون معتمدة فقط على التهريب، مبيناً أن هذه المجموعات موجودة قبل فبراير، وأن النظام السابق كان يدعمها.

كما ناشد عبد المجيد بدعم سرية خالد بن الوليد والكتائب الأخرى التي تحارب العصابات التي تمارس الجريمة والحرابة في الجنوب.

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