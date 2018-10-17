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عيسى عبد المجيد يكشف هوية العصابات في الجنوب

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد إن العصابات المسؤولة عن الخطف والحرابة في الجنوب هم حركات العدل والمساواة السودانية إضافة إلى مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية، مضيفاً أنهم ينتشرون على مسافات واسعة على شريط الحدود الجنوبية.

وكشف عبد المجيد عن سقوط عدد من جنود المنطقة الجنوبية ضمن سرية خالد بن الوليد والكتائب المتحالفة معها، والتي تواجه هذه العصابات.

وأشار رئيس الكونغرس إن التبو تحالفوا مع القبائل الأخرى في المنطقة لمواجهة انتشار الجريمة في المنطقة، وأن ضحايا القتال ليسوا من قبيلة واحدة.

وأضاف أن هذه المجموعات تتلقى دعما من أشخاص يعملون في الدولة الليبية، لأن العتاد والعربات والأسلحة لديهم لا يمكن أن تكون معتمدة فقط على التهريب، مبيناً أن هذه المجموعات موجودة قبل فبراير، وأن النظام السابق كان يدعمها.

كما ناشد عبد المجيد بدعم سرية خالد بن الوليد والكتائب الأخرى التي تحارب العصابات التي تمارس الجريمة والحرابة في الجنوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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