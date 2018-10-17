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السيسي: بحثنا مع الرئيس الروسي تداعيات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

موسكو- سبوتنيك وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي: “تطرقت المباحثات، إلى مستجدات الأزمة على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا، وتبادلنا التقييم حول جميع الاتصالات والتحركات، التي تقوم بها مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا”.

وأضاف الرئيس المصري: “حرصت في هذا الإطار، على إحاطة الرئيس بوتين برؤية مصر، إزاء الحل السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة من قبل القاهرة، على صعيد توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لتمكينها من القيام بمهامها بفاعلية”.

واندلعت بالعاصمة الليبية، في 26 أغسطس / آب الماضي، اشتباكات مسلحة أودت بحياة أكثر من 115 شخصا، وتوقفت في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وساطة الأمم المتحدة ثم تجددت لوقت قصير الأسبوع الماضي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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